JSL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JSL hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

JSL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 BRL je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JSL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,48 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 2,35 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

