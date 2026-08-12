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12.08.2026 06:31:29
JSL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
JSL hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,04 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JSL noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 BRL in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,50 Milliarden BRL – ein Plus von 4,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JSL 2,38 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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