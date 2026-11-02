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02.11.2026 06:31:29
JSP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
JSP hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 139,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 59,80 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 45,10 Milliarden JPY gegenüber 35,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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