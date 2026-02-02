JSP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JSP hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 105,85 JPY. Im Vorjahresviertel waren 88,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat JSP mit einem Umsatz von insgesamt 38,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at