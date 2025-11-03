JSP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JSP hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 59,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,60 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,89 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,92 Milliarden JPY.

