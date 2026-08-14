JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) im vergangenen Quartal 236,6 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) 263,4 Millionen THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at