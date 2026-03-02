JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 THB, nach -0,080 THB im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) 257,8 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 240,7 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,140 THB. Im Vorjahr waren 0,010 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,01 Milliarden THB gegenüber 824,49 Millionen THB im Vorjahr ausgewiesen.

