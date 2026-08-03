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03.08.2026 06:31:29
JSP stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JSP lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 106,59 JPY gegenüber 49,35 JPY im Vorjahresquartal.
JSP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,95 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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