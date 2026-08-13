JSS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JSS hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,37 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat JSS im vergangenen Quartal 2,06 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JSS 2,06 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at