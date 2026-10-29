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29.10.2026 06:31:29
JSW Cement mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
JSW Cement hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 INR. Im Vorjahresviertel hatte JSW Cement 0,710 INR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,12 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JSW Cement einen Umsatz von 14,36 Milliarden INR eingefahren.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,729 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 18,40 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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