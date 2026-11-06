JSW Dulux: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JSW Dulux präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 INR. Im Vorjahresviertel hatte JSW Dulux 36,95 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JSW Dulux im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,62 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 8,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at