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13.05.2026 06:31:29
JSW Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
JSW Energy lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 2,12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JSW Energy 2,34 INR je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,05 Prozent auf 44,99 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 12,82 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 11,19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat JSW Energy 189,01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 115,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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