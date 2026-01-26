|
26.01.2026 06:31:29
JSW Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
JSW Energy hat am 23.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,82 Milliarden INR – ein Plus von 67,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JSW Energy 24,39 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!