JSW Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JSW Energy hat am 23.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,82 Milliarden INR – ein Plus von 67,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JSW Energy 24,39 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

