JSW Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JSW Energy veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,64 INR. Im Vorjahresviertel hatte JSW Energy 4,26 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 52,07 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at