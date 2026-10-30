JSW Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JSW Energy hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,77 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JSW Energy ein EPS von 4,04 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat JSW Energy mit einem Umsatz von insgesamt 63,68 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at