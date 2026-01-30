JSW gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JSW gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,94 INR. Im Vorjahresviertel hatte JSW 12,51 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 326,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at