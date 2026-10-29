JSW Infrastructure: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

JSW Infrastructure hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JSW Infrastructure in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,81 Milliarden INR im Vergleich zu 12,66 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,50 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 14,62 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at