JSW Infrastructure stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JSW Infrastructure präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,01 INR, nach 2,46 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 15,22 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,83 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7,32 INR beziffert, während im Vorjahr 7,27 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat JSW Infrastructure im vergangenen Geschäftsjahr 53,61 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JSW Infrastructure 44,76 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 7,16 INR sowie einen Umsatz von 53,48 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at