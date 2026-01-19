|
19.01.2026 06:31:29
JSW Infrastructure stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
JSW Infrastructure hat am 16.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,72 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,59 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,82 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,50 Milliarden INR ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
