JSW Infrastructure stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JSW Infrastructure hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

JSW Infrastructure hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,85 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JSW Infrastructure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,45 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,60 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 14,33 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at