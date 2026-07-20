JSW Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JSW Steel hat am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 19,05 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JSW Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 8,95 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 473,64 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JSW Steel 431,47 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 12,50 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 456,10 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at