26.01.2026 06:31:29
JSW Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
JSW Steel veröffentlichte am 23.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
JSW Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 459,91 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 413,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
