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26.10.2026 06:31:29
JSW Steel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
JSW Steel ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JSW Steel die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 21,63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 544,86 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 451,52 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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