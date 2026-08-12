JTEC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JTEC lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

JTEC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,90 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 43,21 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 915,3 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 957,8 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 10,25 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,96 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at