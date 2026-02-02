JTEC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JTEC äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,78 JPY je Aktie erzielt worden.

JTEC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 867,5 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 885,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at