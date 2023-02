JTEC präsentierte Quartalsergebnisse

JTEC ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JTEC die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -2,350 JPY. Ein Jahr zuvor waren -5,650 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,34 Prozent auf 295,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte JTEC 296,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at