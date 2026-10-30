JTEKT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

JTEKT hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 24,87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JTEKT 17,76 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 475,38 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 478,82 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at