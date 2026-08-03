JTEKT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JTEKT hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 43,45 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

JTEKT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 491,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 454,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at