JTEKT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JTEKT hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,09 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at