JTEKT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JTEKT hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

JTEKT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3,32 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,28 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,790 USD je Aktie generiert.

JTEKT hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 12,77 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 12,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at