JTEKT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JTEKT veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

JTEKT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,83 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,41 Prozent auf 473,15 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 466,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

