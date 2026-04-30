30.04.2026 06:31:29

JTEKT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JTEKT lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 29,45 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 11,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat JTEKT im vergangenen Quartal 521,63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JTEKT 499,33 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 37,62 JPY gegenüber 40,36 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat JTEKT 1 924,95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 884,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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