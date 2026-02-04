JTEKT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JTEKT lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,07 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JTEKT einen Umsatz von 3,06 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at