JTL Defence präsentierte Quartalsergebnisse

JTL Defence hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JTL Defence -1,890 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at