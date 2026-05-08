JTL Defence veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JTL Defence hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 INR, nach -1,310 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 152,4 Millionen INR gegenüber 1,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,190 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei JTL Defence ein Gewinn pro Aktie von -4,110 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 192,88 Millionen INR gegenüber 9,80 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at