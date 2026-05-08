|
08.05.2026 06:31:29
JTL Defence veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
JTL Defence hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 INR, nach -1,310 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 152,4 Millionen INR gegenüber 1,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,190 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei JTL Defence ein Gewinn pro Aktie von -4,110 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 192,88 Millionen INR gegenüber 9,80 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.