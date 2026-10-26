JTL Defence: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JTL Defence präsentierte in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,50 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat JTL Defence mit einem Umsatz von insgesamt 197,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 450,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at