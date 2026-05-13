JTL Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JTL Industries stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,62 INR, nach 0,430 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 6,93 Milliarden INR gegenüber 4,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,960 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,60 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 21,36 Milliarden INR – ein Plus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem JTL Industries 19,15 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at