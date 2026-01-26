|
JTL Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
JTL Industries gab am 24.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,71 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
