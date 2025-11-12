|
12.11.2025 06:31:28
JTL Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JTL Industries hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,56 INR. Im letzten Jahr hatte JTL Industries einen Gewinn von 0,690 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 3,71 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 22,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JTL Industries 4,80 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
