JTL Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JTL Industries veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,90 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JTL Industries 0,420 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,22 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JTL Industries einen Umsatz von 5,44 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at