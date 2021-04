JU-Chef Kuban stellt Laschet und Söder Ultimatum bis Samstag

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban (CDU), hat den CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet und den CSU-Vorsitzenden Markus Söder aufgefordert, sich im Streit um die Unions-Kanzlerkandidatur bis Samstag zu einigen.

"Armin Laschet und Markus Söder müssen endlich ihre Verantwortung für die Union begreifen", erklärte Kuban auf Anfrage der Bild-Zeitung. "Wenn die Selbstzerfleischung so weitergeht wie die letzten Tage, sorgen sie gemeinsam dafür, dass in Zukunft von CDU und CSU nicht mehr viel übrig ist." Beide sollen sich, so Kubans zentrale Forderung, "bis Samstag einigen".

Die Kontrahenten müssten mit beiden Führungsspitzen der Parteien in ein Konklave gehen "und erst wieder rauskommen, wenn sie sich geeinigt haben".

April 15, 2021 07:39 ET (11:39 GMT)