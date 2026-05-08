|
08.05.2026 05:12:38
JU-Chef: Union braucht mehr eigene Konzepte in Koalition
BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, vermisst inhaltliche Impulse seiner Partei in der schwarz-roten Koalition. "Ich bin mir nicht sicher, ob öffentliche Ansagen an den Koalitionspartner wirklich hilfreich sind", sagte Winkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf die Mahnungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) an die SPD.
"Es geht mir eher darum, in internen Verhandlungen Stärke zu zeigen. Und dafür braucht die Union mehr eigene Konzepte", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete. Die Junge Union und junge Abgeordnete in der Unionsfraktion versuchten, solche zu erarbeiten.
Äußerungen aus den eigenen Reihen über einen möglichen vorzeitigen Koalitionsbruch kritisierte Winkel. "Wir sollten rhetorisch abrüsten. Es wirkt nicht gerade souverän, in Panik zu verfallen." Die Koalition müsse seriös Politik machen und gemeinsam arbeiten./sl/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.