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28.06.2026 14:01:38
JU-Chef Winkel: Steuerreform mit über 20 Milliarden Euro Entlastung
BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, fordert die Bundesregierung zu einer großen Steuerreform auf. "Es bringt wenig, eine Steuerreform zu verabschieden, die man im Portemonnaie kaum spürt, um die es aber vorher eine große politische Schlacht gibt", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete dem Magazin "Stern". Die Zeit der Formelkompromisse sei vorbei. "Deshalb sollte das Volumen deutlich über 20 Milliarden Euro liegen", forderte der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU.
Winkel will keine rote Linie bei der Steuerreform ziehen. "Ich bin generell nicht dogmatisch", sagte er. "Die Rentenkommission hat gerade gezeigt, was möglich ist, wenn Leute aus ihren parteipolitischen Schützengräben herauskommen. Daran sollten wir uns auch bei der Einkommensteuerreform ein Beispiel nehmen." Winkel forderte zugleich die Streichung von Subventionen. "Wir bevorzugen am besten gar keine Branche und schaffen für alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen", schlug der JU-Chef vor./shy/DP/zb
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