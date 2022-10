Jubelnde Fußball-Fans, singende Flusskrebse und bellende Hunde

Anpfiff für die FIFA Fußball-WM 2022 – doch es gibt AlternativenDüster und effektvoll: ‚Der Gesang der Flusskrebse‘ und ‚Beast – Jäger ohne Gnade‘ auf AbrufDeutschlandpremiere der neuen Serien-Staffel von ‚Hudson & Rex‘Bald ist es soweit: Anpfiff für die 22. Fußball-Weltmeisterschaft! Millionen Fußballfans weltweit fiebern mit. ARD und ZDF teilen sich wie gewohnt die Übertragungsrechte und zeigen 48 der 64 WM-Spiele live im Free-TV. Und für alle, die statt Fußball lieber Filme gucken, bietet GigaTV im November in Videothek und Mediathek abwechslungsreiche Unterhaltung. Erstmals auf Abruf verfügbar sind die Filme ‚Der Gesang der Flusskrebse‘ und ‚Beast – Jäger ohne Gnade‘.‚Der Gesang der Flusskrebse‘ erzählt die Geschichte von Kya (Daisy Edgar-Jones), die zurückgezogen in den Sümpfen North Carolinas lebt. Die Stadt besucht sie nur selten und unter den Einheimischen kursieren viele Gerüchte über das ‚Marschmädchen‘. Als die Leiche eines Mannes gefunden wird, ist Kya die Hauptverdächtige – immerhin hatte sie einst eine Affäre mit dem Opfer. Als die Ermittlungen Fahrt aufnehmen droht die Gefahr, dass die vielen Geheimnisse, die im Sumpf verborgen liegen, ans Licht kommen. Die Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Delia Owens ist ab dem 3.11. in der Vodafone Videothek abrufbar.In ‚Beast – Jäger ohne Gnade‘ entfaltet sich ein Mix aus Abenteuer-Geschichte, Survivalthriller und Familiendrama vor südafrikanischer Kulisse. Der kürzlich verwitwete Nate Daniels (Idris Elba) fährt mit seinen Töchtern Meredith und Norah in das Wildreservat eines Freundes. Auf dem Weg dorthin treffen sie einen schwerverletzten Mann, der von einer Bestie attackiert wurde. Schon bald müssen auch Nate und seine Töchter, um ihr Überleben kämpfen und sich der brutalen und unerbittlichen Gefahr stellen. ‚Luther‘-Darsteller Idris Elba und der südafrikanische Schauspieler Sharlto Copley geben markante Kämpfer gegen die effektvoll gestaltete titelgebende Bestie (verfügbar ab dem 10.11.).Die beiden VoD-Highlights sind in der Vodafone Videothek für 4,99 Euro in HD-Qualität abrufbar.Mediathek: Krimi-Highlights als deutsche ErstausstrahlungAb dem 1.11. startet auf GigaTV in der WARNER TV Serien Mediathek die deutsche Erstausstrahlung der vierten Staffel ‚Hudson & Rex‘. Angelehnt an die österreichische Kultserie ‚Kommissar Rex‘ ermitteln Detektiv Charlie Hudson (John Reardon) und sein Schäferhund Rex im kanadischen St. John’s. Hilfe erhalten sie von der Forensikerin Dr. Sarah Truong, Superintendent Joe Donovan und Computer-Spezialist Jesse. Gemeinsam gelingt es ihnen jeden noch so kniffligen Fall zu lösen. In der vierten Staffel ermitteln Hund und Herrchen unter anderem in Sachen Dark Web und nehmen es mit Schatzsuchern auf. Tierisch gut!In der PROSIEBEN FUN Mediathek ist auf GigaTV die deutsche Erstausstrahlung der zweiten Staffel ‚Happily Married‘ bereits gestartet. Die Serie, die Elemente aus Krimi, Drama und Comedy vereint, erzählt von den befreundeten Familien Delisle und Paquette. In den beiden langjährigen Ehen kriselt es gewaltig und die Paare verstricken sich nach und nach in Affären, Intrigen und kriminelle Machenschaften.GigaTV mit mehr als 100 Free-TV & 131 Pay-TV-SendernFernsehen über Kabel, das steht für verlässliche Technik, stabile Bild- und Tonqualität und eine breite Programm-Vielfalt. Vodafone, der mit über 13 Millionen Fernseh-Kunden größte TV-Anbieter Deutschlands, bietet seinen Kunden über die TV- und Entertainment-Plattform GigaTV Zugang zu mehr als 100 Free-TV- und 131 Pay-TV-Sendern und eine besonders große Mediatheken-Auswahl. Viele dieser Programme werden in HD-Qualität ausgestrahlt. Zudem liefert das Kabel mit einer Internet-Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s die perfekte Grundlage, um die Inhalte der populärsten Streaming-Anbieter ruckelfrei abzurufen.Der Beitrag Jubelnde Fußball-Fans, singende Flusskrebse und bellende Hunde erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.