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Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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22.05.2026 10:24:00

Jubiläum: Apple Retail Stores seit 25 Jahren im Geschäft

Im Mai 2001 eröffnete Apple seine ersten beiden Läden. iPods oder iPhones gab es damals noch nicht, dafür viele Macs und Zubehör – plus Software in Papphüllen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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