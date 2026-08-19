Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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19.08.2026 17:04:46
Jubiläum in St. Louis: 20. BMW Championship beginnt mit Pro-Am zugunsten der Evans Scholars Foundation.
+++ Juliya Tabaka ist siebte BMW Hole-in-One-Stipendiatin +++ Die 50 besten Golfer der PGA TOUR kämpfen um nur 30 Startplätze beim Saisonfinale +++ Premiere: Zwei BMW Hole-in-One-Fahrzeuge zur Wahl +++ BMW Championship erstmals seit 2008 im Bellerive Country Club +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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