10.02.2026 06:31:29
Jubilant Agri and Consumer Products informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jubilant Agri and Consumer Products stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 14,20 INR. Im letzten Jahr hatte Jubilant Agri and Consumer Products einen Gewinn von 14,16 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 4,51 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
