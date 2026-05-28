Jubilant Agri and Consumer Products präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jubilant Agri and Consumer Products hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 13,09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,64 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,85 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 21,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 84,64 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 58,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 18,91 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Jubilant Agri and Consumer Products einen Umsatz von 13,95 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at