Jubilant Agri and Consumer Products zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jubilant Agri and Consumer Products lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,43 INR. Im Vorjahresviertel waren 29,29 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,23 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,42 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at