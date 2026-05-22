Jubilant Foodworks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jubilant Foodworks hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,99 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,03 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,49 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,19 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jubilant Foodworks 95,13 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 81,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 5,28 INR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 94,75 Milliarden INR, befunden.

Redaktion finanzen.at